Arka Noego odnaleziona? Mogła być bliżej nas niż sądzono

Wielu badaczy uważa, że może to być biblijna Arka Noego. Według Biblii arka miała 300 łokci długości, 50 łokci szerokości i 30 łokci wysokości. Przeliczając na współczesne jednostki, długość arki wynosiła ok. 150 metrów, co zgadza się z wymiarami formacji skalnej.