Architektura antysejsmiczna. Budynki, które przetrwają trzęsienia ziemi

Czy w miejscach regularnie nawiedzanych przez trzęsienia ziemi da się wznieść drapacze chmur? Wystarczy spojrzeć na azjatyckie metropolie, by odpowiedzieć twierdząco. Co jest sekretem tych budynków? Przykład Taipei 101 pokazuje, jak technologia pozwala zapanować nad siłami natury.

Wiele w tym racji – co pewien czas media donoszą o tragicznych skutkach trzęsień ziemi. A jednak rejony aktywnie sejsmicznie są nie tylko zamieszkałe, ale – w niektórych przypadkach – należą do terenów o wielkiej gęstości zaludnienia, z licznymi, potężnymi aglomeracjami.

Dobrym przykładem jest budynek Taipei 101. Do niedawna był to najwyższy budynek na naszej planecie – zdetronizował go dopiero oddany w 2010 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Burdż Chalifa. Poza wysokością, wynoszącą 509 metrów, Taipei 101 wyróżnia coś jeszcze – ten gigantyczny budynek został wzniesiony na obszarze aktywnym sejsmicznie. Zbudowano go w stolicy Tajwanu, Tajpei.