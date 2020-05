Archeolodzy odnaleźli szczątki pierwszego Brytyjczyka - samuraja. Znamy go z "Szoguna"

Losy Williama Adamsa zostały opowiedziane w powieści "Szogun", która w 1980 roku doczekała się serialowej ekranizacji. W rolę Brytyjczyka, który trafił na służbę do szoguna Tokugawy Ieyasu wcielił się wtedy Richard Chamberlain . Powieść bardzo luźno podchodzi do historii (zmieniono nawet nazwisko Adamsa), ale mimo to archeolodzy nie przestawali szukać dowodów, które dałyby więcej informacji na temat tej niezwykłej postaci.

Wstępne analizy potwierdziły, że był to mężczyzna pochodzący z północno-zachodniej Europy. Ostatnie badania pozwolił również potwierdzić, że pochodzą one z okresu pomiędzy 1590 a 1620 rokiem. Archeolodzy są zdania, że jest to wystarczający dowód, by potwierdzić tożsamość Adamsa.