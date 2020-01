Netflix robi nowego "Wiedźmina"! Tym razem to animacja

"The Witcher: Nightmare of the Wolf" – tak będzie się nazywać nowa produkcja Netflixa bazująca na uniwersum "Wiedźmina". Tym razem będzie to jednak animacja.



"Wiedźmin", serial Netfliksa (Netflix, Fot: Materiały prasowe)

Plotki o animacji pojawiły się już kilka miesięcy temu, jednak do tej pory pozostawały niepotwierdzonymi spekulacjami.

Animowany Wiedźmin potwierdzony

Sprawę na powrót podsycił fakt, że na stronie Amerykańskiej Gildii reżyserów odkryto zakładkę dotyczącą projektu o tytule "The Witcher: Nightmare of the Wolf". Wiadomość spowodowała poruszenie wśród fanów, ale nie musieli oni długo zastanawiać się, czy aby na pewno to zapowiedź nowej animacji opartej o uniwersum autorstwa Sapkowskiego – sam Netflix oficjalnie potwierdził to na twitterze.

– Plotki są prawdziwe, nowe historia o Wiedźmina jest w trakcie realizacji. Produkcja animowana pod tytułem "The Witcher: Nightmare of the Wolf", zabierze nas przed oblicze nowego zagrożenia stojącego przed kontynentem – napisał serwis w swoim oświadczeniu.