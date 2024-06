Analityk z USA nie gryzł się w język. Mówił o sprzęcie Rosjan

Analityk przypomina, że Moskwa złożyła zamówienie na 76 myśliwców u producenta Su-57. Było to jednak na długo przed wybuchem wojny w Ukrainie, w związku z czym osiągnięcie w obecnych warunkach zakładanej liczby maszyn jest niemożliwe.

Rosjanom musi więc wystarczyć ok. 30 egzemplarzy Su-57, które – jak wylicza Weichert – znajdują się w obecnie arsenale. Niestety dla Rosji przynajmniej 10 z nich stanowią prototypy, a ponadto – przypomnijmy, że w ostatnim czasie Ukraińcy pochwalili się zniszczeniem przynajmniej jednego Su-57 na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Weichert zauważa, że najnowszej konstrukcji Rosjan nie należy lekceważyć. Wynika to z faktu, iż tamtejszy przemysł zbrojeniowy wyprodukował go z myślą o konkurowaniu z F-35 oraz F-22 . – Ze względu na ograniczoną liczbę i wyzwania związane z masową produkcją tak zaawansowanych maszyn, Su-57 nie wpłynęły znacząco na niebo nad Ukrainą – twierdzi analityk.

Podkreśla jednak przy tym, że nie jest słusznym twierdzenie, iż z powodu nieobecności Su-57 nad Ukrainą maszynę należy traktować jako niewystarczająco dobrą. – Wielu komentatorów twierdzi, że samoloty Su-57 nie latają nad Ukrainą, bo nie radzą sobie tak dobrze, jak zapowiadano. Podobnie jak czołg T-14 Armata. Ale te imponujące parametry mogą być zbyt zaawansowane do rzeczywistej walki – wyjaśnia Weichert.

Weichert wskazuje jednak, co na tę chwilę wiadomo o możliwościach, które oferuje rosyjska konstrukcja. Przede wszystkim podkreśla, że jej zaletą jest duża zwrotność . Su-57 ma bowiem aerodynamiczną konstrukcję zoptymalizowaną pod kątem mobilności w locie. Zapewnia ona możliwość wykonywania trudnych manewrów w powietrzu, które zdaniem analityka przekraczają możliwości konkurencyjnych maszyn piątej generacji.

Co również istotne – Su-57 zaprojektowano jako maszynę wszechstronną, tj. zdolną do zdobywania przewagi w powietrzu, ale też atakowania celów lądowych. Myśliwiec ma niezbędny osprzęt do prowadzenia zaawansowanej walki elektronicznej, czyli zakłócania radarów i komunikacji przeciwnika.