An-225 Mrija "pojawił się" nad Kijowem. Miał przesłanie dla Putina

Antonov An-225 Mrija został uszkodzony w wyniku ataku Rosjan na znajdujące się pod Kijowem lotnisko Hostomel. Do sieci trafiły nagrania i zdjęcia, które pokazywały skalę zniszczeń. Potwierdziła je również firma Antonov, a Ukroboronprom poinformował, że naprawa maszyny może kosztować 3 mld dolarów i potrwać nawet 5 lat.

Pomimo uszkodzeń samolot ponownie "pojawił" się na niebie. Jego lot nad Kijowem można było śledzić za pośrednictwem FlightRadar24, czyli serwisu internetowego pokazującego lokalizację statków powietrznych na mapie w czasie rzeczywistym. Całe zdarzenie jest zapewne akcją internautów, którzy sprzeciwiają się brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Świadczy o tym, chociażby nazwa lotu: "FCKPUTIN", co jest nawiązaniem do angielskiego wyrażenia "f*ck you". W najdelikatniejszy sposób można je przetłumaczyć jako "odczep się".