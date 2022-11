Amerykańskie pociski jeszcze potężniejsze. Wyniki testów imponują

Jedna z ostatnich modernizacji obejmuje dodanie głowic HEAT/APAM (High-Explosive Anti-Tank Anti-Personnel Anti-Materiel) firmy General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Zostały one przetestowane przez BAE Systems w specjalnie przygotowanej symulacji, której celem było sprawdzenie możliwości bojowych i mieszczeniem celów opancerzonych.

Warto wspomnieć o tym, że APKWS II wywodzą się z Hydra 70 , które same w sobie są bardzo dobrą bronią. Mierzą 1,06 m długości i 70 mm średnicy. Rozwijają prędkość do ponad 730 km/s i są w stanie trafić cele oddalone nawet o 10,5 tys. metrów. Dodanie do Hydry 70 systemów naprowadzania APKWS II znacząco podniosło nie tylko ich cenę, ale również możliwości bojowe.

Potwierdziły to ostatnie testy, w czasie których dodano do nich głowice HEAT/APAM. W ich czasie pociski zostały wystrzelone w kierunku dobrze opancerzonych celów (w tym pojazdów pancernych). Wszystkie strzały bezpośrednio trafiły w cele, a pociski zdołały przebić się przez pancerze. Co ciekawe do ich wystrzelenia wykorzystano eksperymentalną wyrzutnię Arnold Defense.