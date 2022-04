Żołnierze z Ukrainy jadą na szkolenie. Brytyjczycy przekażą im swoją wiedzę

Jest 120 pojazdów opancerzonych, które są w trakcie przygotowywania. A ukraińskie oddziały, które będą nimi operować, przybędą do Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych kilku dni, aby nauczyć się jeździć i dowodzić tymi pojazdami – powiedział James Heappey.

Jak donosi UK Defence Journal , w trakcie rozmowy w LBC Radio, gospodarz programu, w którym uczestniczył wiceminister obrony Wielkiej Brytanii, dopytywał: "To niesamowite, więc będziemy szkolić ukraińskich mężczyzn i kobiety na naszym sprzęcie tutaj w Wielkiej Brytanii?". Na co Heappey odpowiedział: "Tak". Wcześniej pojawiały się doniesienia, że ukraińscy żołnierze przejdą szkolenie z obsługi pojazdów Mastiff oraz Jackal w którymś z państw sąsiadujących z Ukrainą, gdzie zostanie dostarczony sprzęt.

Pojazdy opancerzone Mastiff oraz Jackal to kolejny sprzęt wojskowy, jaki Ukraina otrzyma od Wielkiej Brytanii. Już wcześniej ukraińscy żołnierze dostali od Brytyjczyków m.in. broń przeciwpancerną w postaci wyrzutni NLAW i Javelin czy przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Starstreak. Pojazdy opancerzone Mastiff to brytyjska odmiana amerykańskich transporterów Cougar. Posiadają napęd 6x6 i mogą przewozić łącznie 10 osób. Ich maksymalna prędkość to 90 km/h. W uzbrojeniu Mastiffów można znaleźć m.in. uniwersalny karabin maszynowy kal. 7,62 mm, ciężki karabin maszynowy kal. 12,7 mm czy automatyczny granatnik kal. 40 mm.