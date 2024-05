Amerykanie wycofują lotniskowiec z Morza Czerwonego. To wsparcie dla Izraela

CVN 69 dołączył w ten sposób do lotniskowca USS Gerald Ford (CVN-78), wzmacniając siły odstraszające wrogów Izraela przed potencjalnym włączeniem się do wojny tego państwa z Hamasem.

USS Dwight D. Eisenhower to obecnie drugi pod względem wieku, po lotniskowcu USS Nimitz (CVN 68), amerykański lotniskowiec atomowy. Wszedł do służby w 1977 roku i – podobnie jak dwa pozostałe okręty typu Nimitz, należące jednocześnie do podtypu Nimitz, ma 333 metry długości, 41 metrów szerokości i wypiera 104 tys. ton.