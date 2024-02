Amerykanie ruszają z produkcją B‑21 Raider. Chiński ekspert mówi o "obsesji USA"

W rozmowie z serwisem chińskiego tygodnika Global Times ekspert wojskowy z Chin, który chce pozostać anonimowy, przekazał, że "pomimo zastosowania nowych technologii produkcyjnych taki pochopny postęp może prowadzić do wielu nieprzewidzianych problemów technicznych, które mogą jedynie spowolnić projekt". Ekspertowi chodziło o tempo prac nad amerykańskim bombowcem przyszłości, czyli B-21 Raider. Dodał, że to "pokazuje, jak obsesję mają Stany Zjednoczone na punkcie powstrzymania Chin i utrzymania ich globalnej hegemonii militarnej".

W listopadzie 2023 r. pojawiły się informacje o dziewiczym locie B-21, a niedługo potem, bo w styczniu 2024 r. Amerykanie przekazali, że rusza seryjna produkcja maszyny . Jak donosi Global Times, zdaniem chińskich analityków jest to pośpiech w produkcji, ponieważ produkcja zazwyczaj rozpoczyna się dopiero po fazie demonstracyjnej i prototypowej, które mogą trwać latami. Eksperci podkreślają też, że "Chiny nie są zainteresowane wyścigiem zbrojeń z USA, ale będą rozwijać swoje zdolności w zakresie obrony narodowej w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego".

Według chińskich, państwowych mediów bombowiec H-20 jest obecnie w fazie rozwoju, a Pekin planuje wdrożyć go do służby jeszcze w tej dekadzie. Sama konstrukcja wciąż pozostaje dość tajemnicza, ale Chiny wielokrotnie sugerowały, że H-20 ma być podobny do amerykańskiego B-21. Pentagon w raportach "China Military Power Report" z 2018 i 2019 r. sugerował, że H-20 może mieć zasięg nawet 8500 km.