Amerykanie mają problemy z nowymi okrętami LCS. Posiadają ukrytą wadę

Dowództwo Systemów Morskich Amerykańskiej Marynarki Wojennej informuje o wykryciu utajnionej wady w okrętach typu Freedom. Jak ustalili eksperci, za jej powstanie odpowiada producent, czyli Lockheed Martin. Do czasu rozwiązania problemu, US Navy nie przyjmie żadnego nowego okrętu tego typu.

Wada pojawia się w systemie łożysk sprzęgła przekładni, łączących turbiny gazowe Rolls Royce MT30 z silnikami wysokoprężnymi Fairbanks Morse Colt-Pielstick PA6B STC napędzającymi główny wał napędowy - podaje serwis Konflikty.pl . Wadę wykryto w dwóch okrętach LCS (Littoral Combat Ship), a konkretniej w USS Detroit i USS Little Rock.

Aktualnie wstrzymano dostawy kolejnych okrętów typu Freedom. Łącznie US Navy planuje zakupić co najmniej 16 okrętów, o ile firma wywiąże się z kontraktu, czyli zapłaci za ukrywanie wady oraz rozwiąże problemy. Lockheed Martin twierdzi, że poprawka jest już gotowa, a elementy zastępcze trafiły już do produkcji.