Czy Polska kupi okręty LCS od Stanów Zjednoczonych? Jest odpowiedź ministerstwa

Redakcja ZBiAM wysłała zapytanie do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie rozważań zakupu okrętów typu LCS od US Navy. Amerykanie chcą wycofać ze służby dość młode statki, co mogłoby stanowić doskonałą okazję do wzmocnienia Marynarki Wojennej RP.

(US Navy)