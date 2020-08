Amerykanie wycofują ze służby okręty typu LCS. Niewykluczone, że odkupi je Polska

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych (US Navy) poinformowała na początku lipca o planach wycofania ze służby czterech okrętów, służących do walki na wodach litoralnych. Określa się je skrótem LCS, co w praktyce oznacza walkę w strefie przybrzeżnej. Wśród wymienianych okrętów mówi się o dwóch okrętach typu Freedom oraz dwóch okrętach typu Independence.

Według dotychczasowych ustaleń, okręty USS Freedom, USS Independence, USS Fort Worth i USS Coronado zostaną wycofane ze służby przez US Navy 31 marca 2021 roku. Statki mają trafić do rezerwy i ewentualnie w przypadku kryzysowym powrócić do służby. Niewykluczone też, że ze względu na młody wiek okrętów, zostaną one sprzedane jednemu z zaprzyjaźnionych państw.