Amerykanie mają dość. Na Bliski Wschód wysłano nowoczesne myśliwce F-22

Szef CENTCOM-u, Michael Erik Kurilla zaznaczył, że tego typu zachowania nie są czymś, czego oczekuje się od zawodowych sił powietrznych. Dodał: "ich [red. rosyjskich pilotów] regularne naruszanie uzgodnionych środków likwidowania konfliktów w przestrzeni powietrznej zwiększa ryzyko eskalacji lub błędnych obliczeń". Amerykanie oczekują, że nowoczesne myśliwce F-22 zniechęcą Rosjan do dalszych, niebezpiecznych zachowań, podkreślają jednak, że nie zostały one wysłane do Syrii do walki z rosyjskimi samolotami.