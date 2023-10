Kosmiczny pociąg nad Polską. Kolejny przelot już dziś

Przeloty satelitów Starlink to wydarzenia interesujące, niekoniecznie dla fanatyków obserwacji nocnego nieba. Ten swego rodzaju kosmiczny spektakl, który przybiera formę kilkuminutowego przelotu "pociągu" na niebie, może przykuwać uwagę zarówno osób zafascynowanych obserwacją obiektów kosmicznych, jak i całkowitych amatorów.

Jak podaje serwis Nocne Niebo, koniec września i początek października 2023 r. to dobry czas na obserwację nieba. Kosmiczne pociągi można bowiem oglądać nad Polską regularnie. Są one przy tym widoczne w zasadzie nad całym krajem.

Choć satelity Starlink wyposażone są w osłony, które mają ograniczać odbijanie światła, ich przeloty można obserwować gołym okiem. Wystarczy zatem znaleźć dogodne miejsce do obserwacji zjawiska i poświęcić na nie kilka minut.

We wtorek 3 października 2023 r. satelity Starlink będzie można obserwować nad Polską od godziny 20:24. Pojawią się na zachodnim niebie, a mieszkańcy zachodniej Polski zobaczą przeloty dłuższe, niż ci, którzy mieszkają we wschodniej części naszego kraju. Wynika to z faktu, że Słońce będzie je dłużej oświetlać od strony zachodniej.