"Alrosa" wraca na morze. Rosjanie reaktywowali swój pechowy okręt

Modernizacja obejmowała głównie naprawę systemów pokładowych oraz instalację wyrzutni pocisków 3M14 Kalibr, które charakteryzują się zasięgiem do 2300 km i mogą przenosić konwencjonalną głowicę ważącą 400-500 kg lub atomową. Pociski są używane do ostrzeliwania celów w Ukrainie od początku wojny.

B-871 Ałrosa to jak pisał Łukasz Michalik okręt projektu 877W Pałtus (w kodzie NATO znany jako Kilo) i należy do tej samej rodziny co wykorzystywany przez polską Marynarkę Wojenną ORP Orzeł. Warto jednak zaznaczyć, że akurat B-871 Ałrosa to jedyny okręt z tej serii, który został wyposażony w pędnik strumieniowy zamiast standardowej śruby. Rozwiązanie to polega na zasysaniu wody do wnętrza kadłuba, a następnie na jej wyrzuceniu z dużą siłą.