Rosyjskie samoloty MiG-31 budzą przerażenie wśród Ukraińców. Za każdym razem, gdy taka maszyna wzbija się w powietrze, na terenie całego kraju ogłaszany jest alarm. Wynika to z faktu, że zmodyfikowane samoloty MiG-31K, z których korzysta obecnie Federacja Rosyjska, są zdolne do przenoszenia hipersonicznych pocisków Ch-47M Kindżał o masie ponad 4 ton, bardzo dużej szybkości (Mach 8-10) i zasięgu 2 tys. km. Krótko mówiąc: taka broń zagraża całemu terytorium Ukrainy.

Dlatego właśnie alarm ogłaszany jest w momencie startu takiego samolotu i odwołuje się go dopiero po lądowaniu. Tymczasem Rosja regularnie wydłuża loty tych maszyn. Przykładowo 10 listopada 2023 r. MiG-31K pozostawał w powietrzu przez 3 godziny i 37 minut . To rodzi dwa pytania: 1) dlaczego tak się dzieje? i 2) ile najdłużej może trwać taki lot?

Odpowiadając najpierw na pierwsze pytanie: wydłużane czasy lotu wynikają z faktu, że Rosja przeszła z testów startu i lądowania do faktycznych lotów szkoleniowych. Ponadto rozpoczęto ćwiczenia tankowania MiG-ów w powietrzu. To właśnie to sprawia, że samoloty te potrafią nie lądować przez wiele, wiele godzin. Jak wiele?

Biorąc to wszystko pod uwagę, przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych twierdzą, że samoloty MiG-31K, które mają na pokładzie pociski Ch-47M Kindżał, mogą pozostawać w powietrzu przez ok. 1,5 godz. zanim skończy się paliwo w ich zbiornikach, przy tankowaniu w powietrzu zaś czas ten może się wydłużać. Wiadomo już, że co najmniej do 3,5 godz.