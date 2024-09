Aktywność wulkanów na Księżycu. Ciekawe odkrycie sprzed 120 milionów lat

Najnowsze badania dotyczące próbek Księżyca, zebranych przez misję Chang’e-5 w grudniu 2020 roku , rzucają nowe światło na jego geologiczną przeszłość. Z analizy prawie 2 kilogramów materiału okazało się, że aktywność wulkaniczna Księżyca mogła trwać znacznie dłużej niż sądzono, sięgając zaledwie 120 milionów lat wstecz . Odkrycie to, opublikowane w czasopiśmie "Science", zmienia nasze rozumienie historii geologicznej Srebrnego Globu.

W próbkach, profesor Yuyang He z Chińskiej Akademii Nauk oraz jego zespół znalazły się liczne szklane kuleczki , w tym trzy, które – jak wykazano – są pochodzenia wulkanicznego i datowane na 123 ± 15 milionów lat temu . Jest to najmłodsza potwierdzona dotąd aktywność wulkaniczna na Księżycu, potwierdzona metodą datowania radioizotopowego. Takie odkrycie wskazuje, że w czasach, gdy na Ziemi żyły dinozaury, jak Utahraptor czy Deinonychus, na Księżycu wciąż zachodziły procesy geologiczne .

Profesor He podkreślił, że odkryta aktywność wulkaniczna musiała mieć ograniczoną skalę, co tłumaczy, dlaczego nie została wcześniej wykryta przez zdalne techniki obserwacyjne. To odkrycie otwiera nowe pytania dotyczące tego, jak długo Srebrny Glob mógł pozostawać geologicznie aktywny i jakie procesy pozwoliły na utrzymanie tej aktywności przez miliardy lat.