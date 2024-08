Ważne odkrycie na Księżycu. Naukowcy nie mają już wątpliwości

Dowody na obecność anortozytu na południowym biegunie Księżyca naukowcy znaleźli w danych pozyskanych z łazika Pragyan. Wyniki ich badań opublikowano w czasopiśmie "Nature". Wcześniej ślady oceanów magmy odkryto bliżej równika Księżyca w ramach amerykańskiego programu Apollo, który trwał od 1966 do 1972 r.

Łazik Pragyan, nazwany tak od sanskryckiego słowa oznaczającego "mądrość", przemierzał powierzchnię Księżyca przez 10 dni. Został przetransportowany na Księżyc przez lądownik Vikram, nazwany na cześć indyjskiego fizyka i astronoma Vikrama Sarabhai. Pragyan, sterowany z centrum dowodzenia w Indiach, zbierał dane na około 70 stopniach szerokości geograficznej południowej. Robotyczny pojazd został zaprojektowany tak, aby wytrzymywać temperatury od minus 10 do 70 stopni Celsjusza i sprawnie poruszać się po nierównej, pokrytej regolitem (luźną warstwą zwietrzałych skał) powierzchni Księżyca.

Pragyan, ważący około 27 kilogramów, przeprowadził łącznie 23 pomiary za pomocą spektrometru rentgenowskiego cząstek alfa (Alpha Particle X-ray Spectrometer – APXS). Urządzenie to umożliwia zdalną analizę chemiczną. Pod wpływem bombardowania promieniowaniem alfa (jąder helu), badana powierzchnia emituje cząstki, których ilość świadczy o składzie próbki.

W danych z łazika Pragyan, indyjscy naukowcy znaleźli również dowody na uderzenie ogromnego meteorytu w regionie południowego bieguna Księżyca. Uważa się, że ta katastrofa, która miała miejsce około 4 miliardów lat temu, doprowadziła do powstania jednego z największych kraterów w Układzie Słonecznym. Basen Bieguna Południowego – Aitken (South Pole – Aitken Basin) ma średnicę 2500 kilometrów i głębokość ponad 8 kilometrów.

Naukowcy nadal analizują informacje uzyskane podczas misji Chandrayaan-3. Mają nadzieję, że dzięki nim zdobędą m.in. niepodważalne dowody na obecność wody w kraterach na południowym biegunie Księżyca. Odkrycie to miałoby kluczowe znaczenie dla przyszłych załogowych misji na Księżyc i ewentualnej budowy tam stałych baz.

Wcześniej dane wskazujące na obecność śladów wody na Księżycu dostarczyła w 2020 r. chińska misja kosmiczna Chang’e 5. Zarówno indyjska, jak i chińska misja kosmiczna wniosły istotne informacje do badań nad wodą na Księżycu. Z danych wynika, że południowy biegun Księżyca jest szczególnie obiecujący pod względem obecności lodu wodnego.

Naukowcy wierzą, że przyszłe misje, takie jak NASA Artemis, przybliżą nas do tworzenia stałych baz na Księżycu, gdzie woda z lodu może być przekształcana w wodę pitną, tlen oraz paliwo dla rakiet. Te badania to nie tylko krok ku lepszemu zrozumieniu naszego naturalnego satelity, ale także klucz do przyszłych eksploracji kosmosu, które mogą zmienić sposób, w jaki ludzkość podróżuje i żyje poza Ziemią.