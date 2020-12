Airbus Zephyr, słoneczny, bezzałogowy samolot po kolejnych testach

Wcześniej Zephyr udowodnił zdolność do długotrwałego pozostawania w powietrzu na wysokich pułapach w dzień i w nocy. Podczas prób w 2018 latał nieprzerwanie przez 26 dni.

"Tegoroczne testy, przeprowadzone w pierwszych trzech tygodniach listopada, miały na celu zademonstrowanie elastyczności operacyjnej i zwrotności samolotu, w szczególności podczas lotów na niższych pułapach i szybszego osiągania stratosfery. Pozwoliły one również na ocenę nowego zestawu narzędzi do planowania lotów i opracowanie koncepcji operacyjnych dzięki wykonaniu wielu zróżnicowanych lotów w krótkich odstępach czasu."

Airbus Zephyr to samolot napędzany energią słoneczną, który lata na wysokościach znacznie przewyższających loty komercyjne (ok. 10 km). Zephyr przeznaczony jest do operowania na pułapie 21 km. Ważący 75 kg samolot o rozpiętości skrzydeł 25 metrów miałby w przyszłości zastąpić satelity w niektórych zadaniach.