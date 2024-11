To już się dzieje. Technologia "wskrzesza" zmarłych

Sztuczna inteligencja to temat, który z przytupem wbił się na salony. Od popularnego narzędzia ChatGPT, przez generatory obrazów oraz filmów, po całe zestawy cyfrowych narzędzi, takich jak np. Nvidia ACE (Avatar Cloud Engine). Wszystko to zmienia sposób, w jaki postrzegamy świat. Zmienia się również charakter wykonywanej pracy, bowiem kolejne branże spoglądają w kierunku sztucznej inteligencji.

Przykładów nie trzeba daleko szukać, ponieważ 22 października OFF Radio Kraków uruchomiło intrygujący projekt, który polegał na wygenerowaniu cyfrowych prowadzących. W ramach tej formuły przeprowadzono nawet "wywiad" z Wisławą Szymborską. Według wielu internautów taki zabieg wykracza daleko poza definicję "ciekawego eksperymentu".

Kontrowersji związanych z AI jest znacznie więcej. Przypomnijmy, że w 2023 r. wybuchła niemała afera w Niemczech po tym, gdy redaktorka naczelna "Die Aktuelle" - Anne Hoffmann - opublikowała "wywiad" z Michaelem Schumacherem. Wygenerowane przez AI wypowiedzi mistrza kierownicy doprowadziły ostatecznie do zwolnienia dziennikarki w trybie natychmiastowym. Michael Schumacher rzecz jasna żyje, lecz od ponad 10 lat nie udziela wywiadów i nie spotyka się z fanami - medialna absencja spowodowana jest urazem mózgu.

Sztuczna inteligencja "wskrzesza" zmarłych

Czy dożyjemy czasów, w których porozmawiamy ze zmarłą osobą na jej pogrzebie? To już się dzieje. Technologia funeralna pozwala na to od kilku lat. Jednym z intrygujących narzędzi jest sztuczna inteligencja o nazwie StoryFile, dzięki której Marina Smith "przemówiła" na własnym pogrzebie, co zostało uwiecznione na nagraniu.

Jak udało się tego dokonać? Zanim kobieta zmarła, nagrała wiele godzin wypowiedzi na temat swojego życia. Całość zarejestrowano przez 20 kamer, co pozwoliło algorytmowi StoryFile wykreować pośmiertnie cyfrową wersję Mariny Smith. Zastosowane w tym przypadku rozwiązania nie należą do najbardziej zaawansowanych, bowiem zadaniem sztucznej inteligencji StoryFile było rozumienie pytań zadanych przez żałobników i znalezienie odpowiedzi w gąszczu pozostawionych przez kobietę nagrań. A więc nie jest to tak zwany deepfake.

Grasz w "Cyberpunk 2077"? Być może nie wiesz o jednej rzeczy

Kolejnym świadectwem "wskrzeszających" możliwości sztucznej inteligencji jest fabularny dodatek do gry "Cyberpunk 2077" zatytułowany "Widmo Wolności". Twórcy z CD Projekt Red postanowili wykorzystać AI, by móc opracować nowe dialogi dla postaci Viktora Vectora.

W polskiej wersji językowej "Cyberpunk 2077" za głos rzeczonej postaci odpowiadał Miłogost Reczek. Niestety, ale utalentowany artysta odszedł z tego świata 14 grudnia 2021 r., więc fizycznie nie mógł nagrać nowych dialogów. Twórcy gry zatrudnili nowego odtwórcę roli Viktora, a następnie zmienili barwę jego głosu, by przypominała głos Miłogosta Reczka. Kluczowe okazało się narzędzie Respeecher. Ten intrygujący projekt powstał za zgodą rodziny zmarłego aktora.

AI odtwarza postacie historyczne i wymarłe zwierzęta

Internauci prześcigają się w nietypowym pomysłach, wprawiając w ruch np. popularne memy i nie tylko. Narzędzia AI mogą z powodzeniem "ożywiać" postacie historyczne. Wystarcz plik graficzny, a praktycznie "robi się sama". Efekt jest zdumiewający.

Podobny zabieg stosuje się, by odtworzyć wizerunek wymarłych zwierząt. Sztuczna inteligencja radzi sobie z tym zadaniem zadziwiająco poprawnie, czego wyrazem jest poniższe nagranie przedstawiające dinozaura.

Sztuczna inteligencja jest konsekwentnie rozwijana i to, co widzimy teraz, to najpewniej raczkująca rewolucja. Oprócz wielu zalet nie można zapominać o zagrożeniach związanych z AI. Oszuści ochoczo sięgają po sztuczną inteligencję, by osiągnąć zamierzone cele. Istotna w tym zakresie jest edukacja oraz śledzenie nowinek technologicznych.

Sebastian Barysz, dziennikarz Wirtualnej Polski