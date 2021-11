Aero Spacelines Super Guppy – samolot, który zabrał ludzi na Księżyc. Dwa razy

Super Guppy - transportowiec do zadań specjalnych

Najważniejsze jest jednak to, co znajduje się na kadłubie – wielka przestrzeń ładunkowa, w której mógł się zmieścić gotowy, trzeci moduł księżycowej rakiety Saturn V. To m.in. z takimi ładunkami Super Guppy kursował pomiędzy Kalifornią, a kosmodromem na Florydzie, skąd wyruszały najważniejsze misje kosmiczne w historii ludzkości.