Absurdalne prawo UE. Linie lotnicze "muszą" latać bez pasażerów

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wciąż trwa i ujawnia nowe absurdy. Tym razem chodzi o międzynarodowe prawo obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Według niego samoloty muszą wykonywać co najmniej 50 proc. planowych lotów, by zachować swoje prawa do startów i lądowań w przyszłości.