Abramsy dotrą szybciej? USA mogą wyciągnąć je z magazynów

M1A2 Abrams to amerykańskie czołgi podstawowe, które mogę znacznie zmienić sytuację na froncie. Wielu ekspertów uważa, że są to obecnie najlepsze konstrukcje tego typu na świecie. Dużym atutem tych pojazdów jest fakt, że mogą być one napędzane właściwie każdym paliwem. Abramsy wyposażone w turbinę Honeywell AGT 1500 o mocy 1500 KM są przystosowane wprawdzie do pracy z naftą JP-4 lub JP-8, czyli paliwami lotniczymi, ale pojadą także na benzynie, kerozynie i oleju napędowym.