5G w Polsce się rozwija. Plus pracuje już nad budową infrastruktury sieciowej

Plus informuje o kontynuacji prac nad budową sieci 5G w Polsce. Infrastrukturę zainstalowano już na ponad 70 stacjach bazowych. Trwają również prace związane z testami urządzeń obsługujących 5G.

Oznacza to, że wdrożenia 5G w technologii TDD w paśmie 2600 MHz realizowanego przez sieć Plus i 5G realizowanego w paśmie 2100 MHz w technologii Spectrum Sharing nie powinno się "wrzucać do jednego worka". Budowana przez Plusa infrastruktura 5G zapewnia nową, dodatkową pojemność sieci (dodatkowy pas ruchu) przeznaczoną do obsłużenia wzrastającej ilości przesyłanych danych.

W przypadku Spectrum Sharing stacja bazowa musi podzielić to samo pasmo pomiędzy klientów 5G i 4G, więc by dać coś tym pierwszym musi zabrać coś drugim. Pasma radiowe nie są z gumy, a zastosowanie technologii Spectrum Sharing nie oznacza, że liczba dostępnych zasobów rośnie.

Plus rozwija sieć 5G w Polsce

Plus, tak jak inni operatorzy, również dysponuje możliwością szybkiego, masowego uruchomienia 5G w technologii Spectrum Sharing. Ewentualne udostępnienie tej technologii w sieci Plus będzie powiązane z dostępnością na rynku sprzętów abonenckich oraz analizą realnej przydatności jej wdrożenia dla użytkowników.

Sieć 5G Plusa jest budowana w oparciu o rozwiązania dostarczone przez czołowych dostawców infrastruktury. To samo pasmo jest wykorzystywane do świadczenia usług 5G przez gigantów telekomunikacji takich jak amerykański Sprint czy chiński China Mobile. Budowana przez Plusa w paśmie 2600 MHz TDD sieć zapewni dostęp do w pełni funkcjonalnej technologii 5G w standardzie Non Stand Alone (NSA).