Ericsson Mobility Report: Sieć 5G rośnie w siłę i rozszerza swoje zasięgi W raporcie Ericsson Mobility Report eksperci zapowiadają, że do końca 2025 r. 5G będzie miało 2,6 mld subskrypcji obejmujących do 65 proc. światowej populacji i generujących 45 proc. światowego ruchu danych mobilnych. To czyni sieć 5G najszybciej rozwijającą się technologią komunikacji mobilnej, jaka kiedykolwiek została wprowadzona na rynek w skali globalnej. Eksperci prognozują rozwój sieci 5G i wzrost liczby jej użytkowników (iStock.com) Sieć 5G rośnie w siłę. Wynika to m.in. z jej ciągłej rozbudowy na całym świecie. Eksperci szacują, że globalna liczba subskrypcji 5G na koniec 2019 r. wyniesie 13 mln. Zaznaczają jednak, że wydarzenia z 2019 r. nie są gwarancją sukcesu 5G, a raczej wskazują, co może wydarzyć się w najbliższej przyszłości. Postęp w rozwoju branży usług komunikacyjnych jest naprawdę zaskakujący. Specyfikacje 5G zostały przyspieszone w 3GPP, co spowodowało, że dostawcy urządzeń i infrastruktury podjęli wyzwanie dostarczenia 5G, wcześniej niż zakładano. Jest to bardzo dobry znak, ponieważ świadczy o ogromnym wsparciu dla sieci 5G od producentów i bardzo silnym ekosystemie. W całym 2019 roku dostawcy włączali usługę 5G i dostarczali coraz więcej kompatybilnych z nią urządzeń. W 3 kwartale roku około 50 dostawców ogłosiło, że wprowadza 5G w wymiarze komercyjnym. Duże zainteresowanie subskrypcjami 5G miało miejsce w Korei Południowej, gdzie wszyscy dostawcy uruchomili komercyjne usługi 5G na początku kwietnia. Na poziomie globalnym szacuje się, że wdrażanie sieci 5G przyśpieszy w 2020 r., tworząc podstawy do masowego przyjęcia subskrypcji 5G. Eksperci podkreślają, że oczekuje się, iż w ciągu nadchodzących 6 lat absorpcja 5G będzie znacznie szybsza niż absorpcja sieci LTE po jej uruchomieniu w 2009 r. Kluczową rolę odgrywa tutaj m.in. wcześniejsze zaangażowanie Chin oraz dostępność urządzeń 5G. Założenia zawarte w raporcie komentuje Marek Lipski – Ekspert ds. Planowania i Optymalizacji Sieci Radiowej Play. W dalszej części komentarza ekspert Play'a zaznacza, że na znaczeniu zyskują również treści wideo, które dzięki rosnącej wydajności i szybkości sieci szerokopasmowych stają się jedną z popularniejszych form przekazu. Do tego dochodzi VR (Virtual Reality) oraz AR (Augumented Reality), które zwiększają jakość doznań w świecie wirtualnym. Lipski zwraca również uwagę na internet rzeczy (IoT) i możliwości autonomicznego transportu towarów oraz ludzi. Elementy te już wkrótce mogą sprawić, że będziemy żyli w zdigitalizowanym świecie i staniemy się w pełni cyfrowym społeczeństwem, a założenia raportu staną się naszą rzeczywistością jeszcze szybciej niż sądzimy. Wprowadzanie usług 5G na rynek Wszyscy trzej główni dostawcy usług telekomunikacyjnych uruchomili komercyjne usługi 5G w IV kwartale 2019 r. Jednak rejestracja klientów rozpoczęła się jeszcze przed ich wdrożeniem, w październiku 2019 r. Zarejestrowano wówczas ponad 10 mln użytkowników 5G. A prognozy zakładają, że w 2025 r. ich poziom osiągnie wartość 2,6 mld subskrypcji na całym świecie, co będzie stanowiło 29 proc. wszystkich subskrypcji mobilnych. Co z siecią LTE? LTE pozostanie dominującą technologią dostępu mobilnego według subskrypcji w okresie prognozy przyjętym w Ericsson Mobility Report. Przewiduje się, że w 2020 r. osiągnie swój szczytowy moment przy 5,4 mld subskrypcji i spadnie do około 4,8 mld subskrypcji do końca 2025 r. Rozwój sieci 5G to również zaawansowana praca na rzecz doskonalenia urządzeń i systemów. Obecnie trwają testy interoperacyjności krzemu drugiej generacji. Dzięki niemu producenci chcą tworzyć bardziej zintegrowane projekty, dające szansę na mniejsze zużycie energii, a także większą częstotliwość i intensywniejsze tryby pracy. Dużo mówi się również o modułach sieci 5G do zastosowań przemysłowych. Rosnąca sprzedaż urządzeń obsługujących 5G Raport wskazuje, że w 2020 roku nastąpi wzrost liczby stacjonarnych urządzeń bezprzewodowych, a wiele modeli pozwoli gospodarstwom domowym na sprawne podłączenie do sieci 5G. Prognozuje się również, że wolumen urządzeń 5G osiągnie 160 mln sztuk w nadchodzącym roku, a Chiny wdrożą 5G na masową skalę. Ponadto wszyscy główni dostawcy wprowadzą do sprzedaży urządzenia obsługujące 5G.