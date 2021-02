ZUS rozwija system e-wizyt. Usługa zyskuje coraz większą popularność

ZUS we współpracy z firmą Comarch wprowadził w październiku 2020 r. usługę zdalnych wideokonsultacji , która cały czas rozwija się coraz prężniej. Dedykowany system e-Wizyta przeznaczony jest do umawiania bezpiecznych wideorozmów z pracownikami ZUS.

Jak się umówić na e-wizytę w ZUS?

Jedyne, czego potrzeba, by połączyć się z pracownikiem ZUS-u na e-wizycie to komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu i kamerą (smartfon czy tablet). W czasie e-wizyty należy mieć przy sobie dowód osobisty, który posłuży do weryfikacji tożsamości i co ważne - osoby trzecie nie mogą być obecne na spotkaniu.