Kontakt z ZUS przez internet: E-wizyta zyskuje na popularności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju i zachęca do korzystania z e-wizyty, czyli możliwości przeprowadzenia wideorozmowy z pracownikiem ZUS z wybranego oddziału. Usługa ruszyła jeszcze w październiku, a od 4 listopada jest oferowana przez kolejnych 18 placówek .

Jak umówić się na e-wizytę - tutorial [e-wizyta]

ZUS radzi, aby do rozmowy wybrać ciche miejsce z jednolitym tłem i urządzenie z kamerą; przed rozmową trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość, pokazując do obiektywu swój dowód osobisty. Oprócz samego zainteresowanego, w rozmowie może brać także maksymalnie jeden opiekun klienta – jego imię i nazwisko należy podać już na etapie rezerwacji E-wizyty.

Wprowadzenie E-wizyt to nie jedyna zmiana w ZUS istotna z punktu widzenia obecnej sytuacji. Koniec 2020 roku to także moment wycofania z przeglądarek obsługi technologii Flash, która obecnie wciąż jest potrzebna do działania internetowej platformy PUE ZUS. Na szczęście ZUS jest na to przygotowany: do końca roku wdrożone zostaną zmiany, po których Flash nie będzie już potrzebny. Więcej na ten temat można przeczytać na dobrychprogramach.