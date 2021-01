Zuckerberg chce ograniczyć treści polityczne na Facebooku

Mark Zuckerberg powiedział, że użytkownicy nie chcą oglądać polityki i kłótni na swoich profilach, i że psuje to ich "doświadczenie". Szef Facebooka powiedział, że firma całkowicie wyeliminuje rekomendowanie stron i grup o tematyce politycznej i społecznej. Jak na razie ruch ten został wprowadzony przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Teraz ma zostać to na stałe.

Zuckerberg nie wytłumaczył, w jaki sposób chce ograniczyć tematykę polityczną, ani co się będzie do niej zaliczać. Dodał jednak, że nie ma zamiaru ograniczać wolności wypowiedzi, o co często jest oskarżany.