Zrobił to po raz pierwszy. To zaawansowany myśliwiec z Korei Płd.

Pierwszy prototyp KF-21, nazwany Boramae, co po koreańsku oznacza jastrzębia , odbył swój dziewiczy lot z lotniska w mieście Sacheon. Chociaż jest to lotnisko cywilne, sąsiaduje ono z głównym zakładem produkcyjnym Korea Aerospace Industries (KAI). Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom KF-21.

Agencja zamówień wojskowych DAPA opisuje KF-21 jako "myśliwiec 4,5 generacji", co jest kategorią powszechnie używaną do definiowania nowych lub znacznie zmodernizowanych myśliwców, które pojawiały się od lat 90. XX wieku. W porównaniu z myśliwcami piątej generacji, zazwyczaj brakuje w nich kilku kluczowych atrybutów.

Maszyna jest budowana przez KAI we współpracy z Indonezją. Będzie to wielozadaniowy myśliwiec jednomiejscowy, napędzany dwoma silnikami turboodrzutowymi dwuprzepływowymi General Electric F414-GE-400K. Deklarowana prędkość maksymalna KF-21 ma wynosić Mach 1,8 (ok. 2,2 tys. km/h), a jego zasięg – 2,9 tys. km.