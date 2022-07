KF-21 Boramae gotowy do pierwszego lotu. Myśliwiec z Korei Południowej przed kolejnym testem

Głównym celem Programu KF-X jest wyprodukowanie 120 zaawansowanych wielozadaniowych myśliwców, które zastąpią starzejącą się flotę F-5E Tiger II i F-4 Phantom II Sił Powietrznych Republiki Korei do 2032 roku. KF-21 Boramae (Jastrząb) to wielozadaniowy myśliwiec, który jest działań podjętych w ramach programu KF-X. Oprócz Korei Południowej zaangażowana jest w niego Indonezja, która obiecała sfinansować jego 20 proc. w zamian za możliwość transferu technologii i 50 myśliwców, które trafią do Sił Powietrznych Indonezji.