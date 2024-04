Zrezygnują z nowych Leopardów? Sąsiad Polski ma twardy orzech do zgryzienia

Litwini sięgają po NASAMS 3. To najnowsza wersja tego systemu, która z rakietami AMRAAM-ER umożliwia rażenie celów znajdujących się na dystansie do nawet 50 km i pułapie przekraczającym 30 km. Na cały kompleks NASAMS składają się nie tylko wyrzutnie, ale też radar, czujnik elektrooptyczny i centrum kierowania ogniem.

Jeśli chodzi natomiast o czołgi Leopard 2A8 to są one najnowszą wersją dobrze znanej niemieckiej konstrukcji. Względem poprzedników bardzo ważną nowością jest zastosowanie przez producenta systemu obrony aktywnej Trophy, który znajduje się już na wyposażeniu innych zachodnich czołgów, a mianowicie M1A2 Abrams. To rozwiązanie zdolne do niszczenia wrogich obiektów nadlatujących z prędkością do nawet 1,5 km/s.