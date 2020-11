Zoom - jak działa i jak korzystać? Poradnik

Jak korzystać z Zoom? Pierwsze kroki z popularną aplikacją do wideokonferencji mogą nie być proste, ale postaramy się wyjaśnić najważniejsze funkcje Zooma. W tym poradniku odpowiemy też m.in. na pytania, jak założyć konto i jak zorganizować spotkanie w Zoomie.

Zoom stał się jedną z najpopularniejszych aplikacji do wideokonferencji w ostatnim czasie. O ile do codziennych rozmów doskonale sprawdza się Skype czy Messenger, to Zoom pozwala na wygodną obsługę wieloosobowych wideokonferencji. Ułatwia tym samym m.in. spotkania biznesowe online czy zdalne nauczanie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by używać go w celach prywatnych.

Jak pobrać i zainstalować Zoom?

Chociaż z Zooma możemy korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, to o wiele łatwiej będzie nam korzystać z aplikacji. Prosta, ciesząca się pozytywnymi opiniami użytkowników aplikacja dostępna jest zarówno na komputery, jak i urządzenia mobilne. Jeśli zastanawiacie się, jak zainstalować Zoom na komputerze, laptopie lub telefonie, to pierwszym krokiem będzie pobranie odpowiedniej wersji programu:

Instalacja aplikacji przebiega standardowo i bardzo intuicyjnie, wystarczy podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sama aplikacja ułatwia zarządzenie ustawieniami, planowanie spotkań oraz organizację kontaktów. Poniżej wyjaśnimy, jak korzystać z Zooma.

Zoom - instrukcja dla początkujących

Zoom to usługa dostępna bezpłatnie, ale możemy rozszerzyć funkcjonalność, decydując się na opłacenie jednego z planów subskrypcji. W bezpłatnej wersji Zooma możemy organizować spotkania do 100 osób, ale jesteśmy ograniczeni do 40-minutowego spotkania (po tym czasie możemy ponownie połączyć się z rozmówcami). Płatna wersja zapewnia nielimitowany czas połączenia oraz możliwość organizacji spotkań do 300 osób.

Wspomnieliśmy już, że z Zooma można korzystać z aplikacji, ale warto pamiętać, że do spotkania można dołączyć również bezpośrednio w przeglądarce. Co więcej, nie musimy tworzyć konta, by dołączyć do spotkania, ale zdecydowanie prościej będzie nam korzystać z usługi, jeżeli to zrobimy.

Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo]

Jak założyć konto na Zoom?

Aby założyć konto na Zoom, należy otworzyć zainstalowaną aplikację lub wejść na stronę usługi. Następnie wybieramy opcję "Sign in" i podajemy odpowiednie dane: adres e-mail oraz hasło. Możemy również zarejestrować się, korzystając z konta Google, Facebook lub SSO - w tym celu wystarczy wybrać odpowiednią opcję.

Jeżeli chcemy dodatkowo możemy zaznaczyć opcję "Keep me signed in", dzięki czemu nie pozostaniemy zalogowani i nie będziemy musieli logować się za każdym razem, kiedy uruchamiamy Zooma.

Jak zalogować się na Zoom? Kiedy mamy już założone konto, logowanie jest bardzo proste. Zarówno na stronie, jak i w aplikacji musimy podać adres e-mail podany przy rejestracji oraz wpisać hasło.

Jeżeli logujemy się przez konto Google lub Facebook, to otworzy nam się nowe okno w przeglądarce, w którym zostaniemy poproszeni o potwierdzenie danych logowania do tych serwisów oraz o zgodę o dostęp do konta dla aplikacji Zoom. Potwierdzamy zgodę i możemy korzystać z jednego konta to obu usług. Następnie wybieramy opcję "Launch Zoom" i możemy korzystać z aplikacji lub usługi w przeglądarce.

Jak zmienić język w Zoom?

Niestety Zoom nie jest dostępny w języku polskim, co dla wielu osób może być problematyczne. Domyślnie aplikacja powinna uruchomić się po angielsku, ale jeżeli chcemy, możemy zmienić język na inny. W tym celu należy wejść w ustawienia profilu w aplikacji lub na stronie Zoom i wybrać "Languages" i wybieramy pożądany język.

Zoom - jak dołączyć do spotkania?

Dołączenie do spotkania w Zoomie jest bardzo proste. Przede wszystkim jego organizator musi wysłać nam link do spotkania - może to zrobić przez e-mail, SMS lub na Messengerze czy WhatsAppie. Klikamy w ten link i otwiera się okno przeglądarki, w którym jesteśmy pytani, czy otworzyć aplikację Zoom, czy chcemy dołączyć do spotkania w przeglądarce.

Jeżeli nie mamy założonego konta, to dołączamy jako gość i będziemy musieli podać kilka informacji o sobie.

W pierwszym okienku, które się pojawi, wpisujemy w takim wypadku nasze imię lub pseudonim, który ma się wyświetlać i wybieramy "Join Meeting".

Zostaniemy jeszcze poproszeni o zaakceptowanie regulaminu, więc klikamy "I Agree".

Na koniec wybieramy "Join with Computer Audio", by dać usłudze dostęp do naszego mikrofonu.

Jeżeli dołączymy do spotkania przed czasem, to jego organizator musi wyrazić zgodę na dołączenie. Na ekranie wyświetli się wtedy komunikat "Please wait, the meeting host will let you in soon". Musimy wtedy wykazać się odrobiną cierpliwości.

Dołączając po raz pierwszy do jakiegokolwiek spotkania po zalogowaniu się na swoje konto, również otrzymamy komunikat o konieczności zaakceptowania regulaminów. Podobnie, jak w powyższym przykładzie klikamy "I Agree" a przy następnym wyskakującym okienku "Got it". To zgoda na użycie przez Zooma mikrofonu i kamery. Ustawienia możemy zmienić później w dowolnym momencie.

Do spotkania w Zoomie można również dołączyć przez telefon, ale możliwe jest to tylko wtedy, gdy organizator (host) ma wykupiony odpowiedni plan subskrypcji.

Zoom - jak zorganizować spotkanie?

Stworzenie spotkania w Zoomie jest równie proste. Jeżeli korzystamy z aplikacji to na jej głównym ekranie wybieramy opcję "New Meeting", którą reprezentuje ikonka kamery. Następnie uzyskany link wysyłamy do uczestników wybraną przez nas metodą.

Jeżeli chcemy zaplanować spotkanie w konkretnym terminie, to zamiast "New Meeting", wybieramy ikonę "Schedule", czyli kalendarz. Następnie musimy wypełnić kilka informacji:

"Topic" - czyli tytuł spotkania;

- czyli tytuł spotkania; "Start" - podajemy datę i godzinę rozpoczęcia spotkania;

- podajemy datę i godzinę rozpoczęcia spotkania; "Duration" - orientacyjny czas trwania spotkania;

- orientacyjny czas trwania spotkania; "Reccuring meeting" - zaznaczamy, jeśli spotkanie ma mieć charakter cykliczny;

- zaznaczamy, jeśli spotkanie ma mieć charakter cykliczny; "Meeting ID" - pozwala wybrać lub ustawić domyślnie numer spotkania, dzięki czemu możliwe będzie dołączenie nie tylko przez link;

- pozwala wybrać lub ustawić domyślnie numer spotkania, dzięki czemu możliwe będzie dołączenie nie tylko przez link; "Password" - po wybraniu opcji "Require meeting password" i ustaleniu hasła, użytkownicy będą mogli dołączyć do spotkania tylko po jego wpisaniu;

- po wybraniu opcji "Require meeting password" i ustaleniu hasła, użytkownicy będą mogli dołączyć do spotkania tylko po jego wpisaniu; "Video" - określa, kto może mieć włączone wideo w czasie spotkania;

- określa, kto może mieć włączone wideo w czasie spotkania; "Calendar" - pozwala dodać spotkanie w Zoomie do innych kalendarzy, np. Outlock, Google Calendar czy Apple;

- pozwala dodać spotkanie w Zoomie do innych kalendarzy, np. Outlock, Google Calendar czy Apple; "Advanced Options" - pozwalają dodać kolejne opcje.