Żółw na żółwiu. To może być ich największe skupisko żółwi morskich, jakie kiedykolwiek sfilmowano

Każdego roku do Ostional na Kostaryce wędrują setki tysięcy żółwi olbrzymich. Samice udają się na plaże, gdzie składają jaja i wracają do morza. Jest to jedno z pięciu miejsc na świecie, gdzie można obserwować to zjawisko.

Żółwie nieopodal plaży Ostional na Kostaryce (Youtube.com, Fot: Vanessa Bezy)

Raz lub dwa razy w miesiącu, w czasie pory deszczowej (między sierpniem a październikiem) na Kostaryce samice żółwi olbrzymich udają się na plażę i składają jaja.

Masowe wyjście żółwi na ląd nazywane jest "arribada" i można je zaobserwować jedynie w pięciu miejscach na świecie. Oprócz wspomnianej plaży Ostional, dzieje się to na Nancite (także na Kostaryce), na plażach Meksyku oraz w stanie Orisa w Indiach. "Arribada" trwa 4 dni, a w jej trakcie na ląd wychodzi do 200 tys. samic.

Vanessa Bézy – biolog, od lat bada to zjawisko. W trakcie swoich prac filmowała żółwie gromadzące się przy brzegu i składające jaja. Miała ogromne szczęście, bo w 2016 roku, przy wykorzystaniu drona udało się jej uwiecznić coś wyjątkowego. Tak dużo żółwi zgromadzonych w jednym miejscu jeszcze nikt nie nagrał.

Kobieta tłumaczy, że nagranie upubliczniła dopiero teraz, ponieważ żółwie są coraz bardziej zagrożonym gatunkiem. Można za to winić turystykę i brak wiedzy na temat zachowań lęgowych gadów. Nieświadomi turyści przebywają na wybieranych przez gady plażach i utrudniają żółwiom składanie jaj lub po prostu niszczą ich gniazda.

Nagranie z drona pokazuje zwierzęta gromadzące się w wodzie z gęstością około jednego żółwia na metr kwadratowy. Jest to dość niespotykane zjawisko. Widać również, że co chwila z wody wyłania się kolejny zwierzak, co pozwala sądzić, że pod powierzchnią jest ich więcej.

Bézy ma nadzieję, że zebrane przez nią nagrania pozwolą wyjaśnić, dlaczego i ile żółwi gromadzi się u wybrzeży Kostaryki. Wśród wskazywanych wątków wymienia się m.in. związek z prądami morskimi, orientacją na plaży, rodzajem piasku itp.