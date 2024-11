Znów można je zobaczyć. Satelity Starlink wracają nad Polskę

W środę będziemy obserwować na niebie satelity z grupy G10-13, które będą mocno odseparowane od siebie. W związku z tym, że pociąg niejako "rozciąga się" na niebie, nie robi aż takiego wrażenia, jak lecące blisko siebie satelity. Mimo to wciąż powinien być dobrze widoczny, co daje okazję do zrobienia interesujących fotografii.