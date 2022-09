Znaleźli wrak Su-34. Rosja straciła kolejne 36 mln dolarów

W rejonie Charkowa znaleziono wrak zestrzelonego, rosyjskiego bombowca Su-34. To istotny cios dla rosyjskiego lotnictwa, które straciło kolejną platformę do przenoszenia bomb lotniczych, taktycznych bomb termojądrowych i różnego rodzaju pocisków. Wyjaśniamy, co to za maszyna i jakie ma możliwości.