Znaleźli starożytne wirusy w Chinach. Jest ich 1700

W badaniu przeanalizowało wirusy uwięzione w dziewięciu rozwarstwionych segmentach lodowca, reprezentujących różne epoki i okresy klimatyczne – od 160 do 41,000 lat wstecz. Wykorzystano przy tym zaawansowaną technikę metagenomiczną. Dzięki temu możliwe było dokładne zidentyfikowanie oraz sklasyfikowanie każdego wirusa, co otwiera nowe możliwości w badaniach nad ewolucją wirusów i potencjalnym wpływem zmian klimatycznych na ich uwalnianie .

Nie bez znaczenia jest fakt, że odkryte wirusy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, gdyż według badań, atakują one wyłącznie jednokomórkowe organizmy. Jest to kluczowe w kontekście obaw, jakie budzą topniejące lodowce i uwalniane przez nie wirusy – w przeszłości uwolnienie patogenów z odmarzającego permafrostu już prowadziło do tragicznych wydarzeń, jak chociażby epidemia wąglika w Syberii w 2016 roku, kiedy to zmarło dziecko, a dziesiątki osób trafiły do szpitala.