Według serwisu w latach 1941-1944 do ZSRR wysłano łącznie 3000 samolotów myśliwskich Hurricane. Większość z nich została zniszczona podczas walk lub później rozebrana na części. Niektóre egzemplarze zostały jednak celowo rozbite i zakopane po wojnie. Jak wyjaśnia BBC, w ten sposób Sowieci unikali płacenia za amerykański sprzęt. Program Lend-Lease zakładał bowiem konieczność zapłaty "za każdy przekazany sprzęt wojskowy, który pozostał nienaruszony po zakończeniu działań wojennych".

Taki właśnie los spotkał myśliwce Hurricane znalezione w Ukrainie. Zanim maszyny trafiły do ziemi, Sowieci usunęli z nich. m.in. broń pokładową, awionikę, czy stacje radiowe, które mogły się przydać. W czasach wojny Hurricane'y cieszyły się sporym uznaniem. Były łatwe w pilotażu i jednocześnie zdolne do zadawania dotkliwych ran wrogowi. Te jednomiejscowe i jednosilnikowe samoloty, które zaprojektowała i wyprodukowała brytyjska firma Hawker Aircraft po raz pierwszy oblatano w 1935 r., a ich masowa produkcja ruszyła w 1937 r. i była kontynuowana do 1944 r.