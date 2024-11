W fabryce BMW pracują roboty. Radzą sobie znakomicie

Figure 02 to dzieło firmy Figure AI, które z powodzeniem i z olbrzymią łatwością odnajduje się w procesie produkcyjnym samochodów marki BMW. Humanoidalny robot zasilany jest energią elektryczną; wydajność maszyny to pięć godzin , w trakcie których Figure 02 podejmie się wykonania nawet 1000 operacji.

Maszyna mierzy 168 cm i waży ok. 68 kg. Największy atut Figure 02 to bez wątpienia zręczność. Popis jego umiejętności zawarto w intrygującym nagraniu. Co istotne, materiał pokazuje, że producent robotów stawia nie tylko na ich jakość, ale i liczbę - jedno z ujęć pokazuje aż trzy maszyny, które przenoszą elementy we wskazane miejsce.