Znaleźli je na dnie oceanu. To zęby prehistorycznych rekinów

"Cmentarzysko" skamielin znajdowało się na głębokości ok. 5,4 tys. km. Odkrycia dokonano podczas miesięcznej ekspedycji wzdłuż południowego krańca Indonezji na pokładzie RV Investigator, statku badawczego o długości 94 m. Jednostka jest obsługiwana przez Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), australijską narodową agencję naukową.

– To była nasza ostatnia próba podróży przed powrotem do Australii. Byłam z początku trochę rozczarowana, kiedy wyciągnęliśmy sieć, ponieważ była wypełniona błotem. Wiedziałam więc, że ryb nie będzie dużo, a nawet gdyby były, to byłyby poszarpane i zniszczone przez błoto – stwierdziła w rozmowie z serwisem Live Science Dianne Bray, starsza kierowniczka kolekcji w Museums Victoria Research Institute.