Znajdziesz go w mydłach, pastach do zębów i szamponach. Może zaburzać układ nerwowy

Triklosan w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie neuronów kory mózgowej – informuje PAP za Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Związek ten jest stosowany jako dodatek do produktów higieny osobistej, takich jak mydła, pasty do zębów czy szampony do włosów.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W mydłach znajdziemy czasem negatywnie wpływający na zdrowie triklosan. (Pixabay)