Złe wieści dla Ukrainy. Rosjanie używają nowej broni

TOS-2 to stosunkowo nowa konstrukcja Rosjan. Produkowana przez NPO Spław maszyna trafiła do produkcji w 2020 r., co było efektem prac rozpoczętych w 2016 r. na zlecenie MON Rosji. Artyleria powstała jako następca systemu TOS-1, który trafił do produkcji w drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku i od tego czasu doczekał się licznych modernizacji.