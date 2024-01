Zespół chińskich geofizyków opublikował wyniki badań, które wywracają do góry nogami nasze wyobrażenia o planecie, na której żyjemy. Okazuje się, że nie jest ona tak synchroniczna jak myślimy. Wewnętrzna, lita część ziemskiego jądra kołysze się, niczym bączek. Obraca się wokół własnej osi jak całe jej otoczenie, ale także wykonuje cykliczne pokłony. Następują one regularnie co 8 i pół roku.