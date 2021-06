Chiny wykorzystują AI do śledzenia UFO

Wielu chińskich urzędników oraz naukowców uważa, że aktywność UFO ma związek z działalnością człowieka lub jest spowodowana zjawiskami, które pojawiają się naturalnie. W odmienny sposób do niezidentyfikowanych obiektów latających podchodzą Amerykanie, którzy według doniesień CNN i The New York Times nie wykluczają "aktywności kosmitów". Do takich stwierdzeń mieli dotrzeć dziennikarze, którzy rozmawiali z osobami pracującymi nad raportem dotyczącym wszystkich znanych incydentów z UFO. Wspominany raport zostanie przedstawiony Pentagonowi 25 czerwca.