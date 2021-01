Oumuamua to pozostałość obcej technologii. Tak twierdzi profesor z Harvardu

Do tej pory nie udało się znaleźć jednoznacznego potwierdzenia na istnienie życia pozaziemskiego. Jednak Avi Loeb, astrofizyk i profesor z Harvardu twierdzi, że pozaziemskie cywilizacje już zostawiły ślad po swojej technologii i znajdziemy go w Układzie Słonecznym. Ma nim być Oumuamua.

O tym, że Oumuamua jest pozostałością cywilizacji kosmitów, mówiło już kilku badaczy, ale Avi Loeb poświecił tematowi całą książkę. Praca zatytułowana Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life" ukaże się 26 stycznia, ale redaktorzy Interesting Engeneering podzielili się już jej fragmentami.