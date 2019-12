Ziemia się przegrzewa. Eksperci przyznają, że może być coraz gorzej

Jak wynika z prognoz brytyjskiego Met Office, rok 2020 może być już szóstym z kolei, w którym temperatury osiągają rekordowy poziom. Może to mieć katastrofalne skutki dla środowiska.

W 2015 roku po raz pierwszy średnia globalna temperatura była wyższa o jeden stopień Celsjusza od średniej z epoki przedindustrialnej (1850-1900). To wtedy naukowcy zaczęli z większą świadomością mierzyć postępujące zmiany klimatyczne. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Met Office, 2020 rok może być już piątym z kolei, kiedy tak wysokie temperatury się utrzymują.

Jak pokazują prognozy, 2020 rok może się uplasować wśród sześciu najcieplejszych lat od 2015 roku - powiedział Doug Smith, pracownik naukowy Met Office. Co więcej prognozy pokazują, że w 2020 roku średnia globalna temperatura może wzrosnąć nawet o 1,23 stopnia Celsjusza Poprzednio rekord średniego odchylenia padł w 2016 roku, kiedy średnia temperatura wzrosła od 1850 o 1,16 stopnia Celsjusza.

Najgorętszy rok w historii

To właśnie 2016 rok był najcieplejszym, a temperatura w większości regionów świata była wtedy rekordowo wysoka. Jak wskazują eksperci z programu Copernicus, największe odchylenia od temperatury względem 1850 roku zanotowano w Arktyce, południowej Afryce, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) najprawdopodobniej drugie miejsce w rankingu zamie rok 2019. Oznacza to, że od 2015 roku będziemy mieć już pięć ekstremalnie gorących okresów i nie zapowiada się na to, by w 2020 roku coś miało się zmienić.