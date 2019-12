Za 20 lat zniknie normalność. Susza, wysokie temperatury i klęski żywiołowe w Warszawie

Przyszłość Warszawy rysuje się w ciemnych barwach. Ponad 40 stopni, wyludnienie, susze i klęski żywiołowe. Tak wynika z raportu Koalicji Klimatycznej "Wpływ zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców Warszawy". Obraz miasta jest naprawdę nieciekawy.

Wyższe temperatury i klęski żywiołowe

Autorzy raportu uważają, że zmiany klimatyczne przyczynią się do wzrostu temperatur. W stolicy może się ona zwiększyć od 4,5 do 9 stopni w ciągu najbliższych 20 lat. To z kolei przełoży się na większą częstotliwość upałów, suszy, ale także liczbę chorób, w tym zgonów.