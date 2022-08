Ziemia obraca się coraz szybciej. To może wywołać chaos w pomiarach czasu

Ziemia obraca się wokół własnej osi mniej więcej co 24 godziny – czyli 86 400 sekund. Chociaż jest to domyślny przedział czasowy, którego się spodziewamy, rzeczywistość jest taka, że z powodu niedoskonałego kształtu globu i jego skomplikowanego wnętrza, nie każdy dzień jest taki sam – donosi serwis Inverse.

W rzeczywistości kilkaset milionów lat temu ziemski dzień trwał tylko 22 godziny, a kiedy spojrzymy wstecz na miliardy lat temu, skraca się on do 19 godzin. Oczekuje się, że za miliony lat dzień będzie znacznie dłuższy niż aktualnie, mimo że planeta wydaje się obecnie podróżować znacznie szybciej.

Naukowcy nie wiedzą jeszcze, dlaczego obroty Ziemi przyspieszają, ale niektórzy twierdzą, że może to być spowodowane zjawiskiem zwanym "wahaniem Chandlera". Profesor nadzwyczajny Leonid Zotov z Uniwersytetu HSE powiedział serwisowi Time and Date, że "wahania Chandlera" to nazwa nadana niewielkiemu, nieregularnemu ruchowi biegunów geograficznych Ziemi po powierzchni globu. Powiedział, że chybotanie w tajemniczy sposób ustąpiło między 2017 a 2020 rokiem, dlatego dni były nieco szybsze.