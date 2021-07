Ziemia będzie mieć drugi Księżyc? Zbudują go Chińczycy

Pierwsze wzmianki o chińskim projekcie pojawiły się już w 2018 roku. Jak donosił wówczas dziennik The People’s Daily, odpowiedzialny za budowę sztucznego satelity Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Company (CASC) zakłada, że będzie on osiem razy jaśniejszy od prawdziwego Księżyca w pełni. Pierwotnie Chińczycy chcieli zrealizować ten plan do końca ub.r., ale prace nad projektem przedłużyły się.