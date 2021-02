Zhakowany seks-robot może zabić właściciela? Eksperci ostrzegają: zagrożenie jest realne

Jednak taka technologia może stać się celem ataków cyberprzestępców. Raport opublikowany przez ONC Lawyers dla Lexology z Hongkongu ostrzega, że "seks-roboty są równie niebezpieczne, co wojskowa sztuczna inteligencja" i mogą stanowić takie samo zagrożenie dla ludzkiego życia.

- Jak w przypadku każdej nowej technologii, ta również może stanowić poważne zagrożenie - tłumaczą eksperci. - Wiele robotów może manipulować otoczeniem i posługiwać się narzędziami, co w niepowołanych rękach może być groźną bronią.

Powołując się na dr. Nicka Pattersona, autorzy artykułu tłumaczą, że w porównaniu do zhakowania telefonu komórkowego czy komputera, to złamanie zabezpieczeń seks-robotów jest bardzo proste. "Hakerzy mogą włamać się do systemów robota i przejąć kontrolę nad każdym jego ruchem. Można sobie wyobrazić nawet najbardziej katastrofalne scenariusze".